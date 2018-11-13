USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Oynamak istemeyen karısını çocukların önünde öldürdü

Gaziantep'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

3. Sayfa / 13 Kasım 2018 Salı 11:48
Oynamak istemeyen karısını çocukların önünde öldürdü

İddiaya göre, eve alkollü gelen Sezer S., müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sezer S., evdeki av tüfeğini alarak 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde Sabiha Sepil'e peş peşe ateş etti. Sezer S., kanlar içinde yerde kalan Sepil'i bırakarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sabiha Sepil'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2012'de evden kaçarak Sezer S. ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenilen Sepil'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim alan Sepil'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, 'Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum. Bana 'Babam anneme, kalk oyna, dedi, annem de, hayır, dedi'; bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi' dedi.

Polisin, olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi. Kaynak : DHA

Adli TıpGözyaşıKadın Cinayeti


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı