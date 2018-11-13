Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle Başkan Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.



KAYBEDECEKLERİNİ ANLADIKLARI İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.



12 DAVA KAYBETMİŞTİ

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik daha önce açtığı 12 davada, 870 bin TL tazminat ödemeye mahkum etmişti. Kılıçdaroğlu da tazminatları ödemek için 500 bin TL'ye evini satmıştı.