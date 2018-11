Hüdaverdi Steak & Izgara sizi ete doyuracak

Ankara Yenimahalle'de hizmet veren Hüdaverdi Steak & Izgara et sevenlerin vazgeçemediği bir adres oldu.



İşletmede et ustalarıyla özenle hazırlanmış etler sanat eseri görüntüsünde pişirilmeyi bekliyor.



Ahşap ağırlıklı dekore edilmiş Hüdaverdi de ilk olarak dikkati et vitrini çekiyor.



Sanat eseri niteliğinde hazırlanmış vitrin misafirlerini adeta büyülüyor.







Fiyatların da makul seviyede olduğu işletmede Ahşap üzerinde servis edilen etler ağızlarda müthiş bir lezzet bırakıyor.



Bu güzel mekana İvedik Mahallesi, İvedik Cd. No:680, 06210 Yenimahalle/Ankara adresinden ulaşabilirsiniz...