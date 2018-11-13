Hastane inşaatında yangın paniğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre yangın Yayla Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yapımı devam eden 400 yataklı hastane inşaatında yangın meydana geldi. Çıkış nedeni belli öğrenilemeyen yangın kısa süre etkili oldu. Olay yerine kısa sürede hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Kaynak : İHA

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