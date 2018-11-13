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Freni patlayan kamyon dehşeti kamerada

Beykoz’da freni boşalan kamyon önce otomobillere çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 13 Kasım 2018 Salı 00:47
Freni patlayan kamyon dehşeti kamerada
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Kaza, Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rampa aşağı inen kamyonun freni boşalınca kontrolden çıktıktan sonra cadde üzerinde bulunan park halinde ki ve seyir halinde ki araçlara çarpıyor. Daha sonra kamyon kuyumcu dükkanının dış cephesine çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisi ile kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kırılarak yere düşüyor.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Kaynak : İHA

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ÇavuşbaşıCumhuriyetGüvenlik Kamerası


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