Eski eşi tarafından öldürülen kadının ses kaydı ortaya çıktı

Küçükçekmece'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi Garip O., eski eşi Zahide Oğuz'u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u (30) tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ilginç bir bulguya ulaştı. Zahide Oğuz'un cinayetten bir gün önce bir arkadaşına attığı ses kaydında, 'Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip' dediği öğrenildi. Kaynak : İHA

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