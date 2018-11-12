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Eski eşi tarafından öldürülen kadının ses kaydı ortaya çıktı

Küçükçekmece’de eski eşi tarafından öldürülen kadının cinayetten bir gün önce arkadaşına attığı ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydındaki "Garip beni yarın öldürecek. Yarın son günüm" ifadeleri dikkat çekti.

3. Sayfa / 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:49
Eski eşi tarafından öldürülen kadının ses kaydı ortaya çıktı
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Küçükçekmece'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi Garip O., eski eşi Zahide Oğuz'u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u (30) tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ilginç bir bulguya ulaştı. Zahide Oğuz'un cinayetten bir gün önce bir arkadaşına attığı ses kaydında, 'Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip' dediği öğrenildi. Kaynak : İHA

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PolisKutlay


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