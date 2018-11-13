Çengelköy ve Kuleli davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davadaki mütalaada, sanıklar Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar'ın ‘'azmettiren'' sıfatıyla maktullere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi.



Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu açıkladığı 29 sayfalık mütalaasında, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın ‘'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Rütbeli 36 askerin ‘'terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, rütbeli askerler Şafak Gündoğdu, Ayhan Şahin, Mahmut Dağüstü, Mustafa Paycı, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Abdullah Çoban ve Recep Ayıtdere hakkında maktuller Mustafa Cambaz Hasan, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ı ‘'nitelikli kasten öldürme'' suçlarından dolayı 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Sanık Mahbub Ulusoy'ın maktuller Mustafa Hasan Cambaz ve Kader Sivri'ye yönelik ‘'iştirak halinde silahla kasten öldürme'' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen mütalaada, sanıklardan Mevlüt Acar'ın maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'a yönelik ‘'silahla kasten öldürmeye yardım etme'' suçundan 90 yıldan 120 yıla kadar, sanık Aykut Satmaz'ın da bu maktullere karşı aynı suçtan ‘'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma'' suçu delaletiyle 120 yıldan 156 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenildi.



Mütalaada, 14 sanığın maktul Murat Akdemir'i ‘'silahla kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, sanıklardan Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar'ın ‘'azmettiren'' sıfatıyla maktullere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi.



Eski okul komutanına 5 bin 190 yıla kadar hapis istemi



Sanık Muammer Aygar'ın 130 müştekiye karşı ‘'kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan toplam 3 bin 379 yıldan 5 bin 190 yıla kadar, aralarında eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da olduğu 9 sanığın 84 müştekiye karşı ‘aynı suçtan 2 bin 184'er yıldan 3 bin 360'ar yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, bu suçtan sanıklar Mahbub Ulusoy, Kartal Genç ile Raif Kaya'nın 43 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı bin 142'şer yıldan 2 bin 219'ar yıla kadar, sanık Mehmet Karapekmez'in de 45 müştekiye karşı bin 169 yıldan bin 788 yıla kadar, sanıklar Aykut Satmaz ve Mevlüt Acar'ın aynı suçtan 41 müştekiye karşı bin 141'er yıldan bin 758'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Mütalaada, sanıklar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın 41 kişiye yönelik ‘'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 61'er yıldan 305'er yıla kadar, yine bu sanıklar yönünden ‘'kasten yaralama'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istedi.



Sanık Mürsel Çıkrıkçı'nın ‘'Mala zarar verme'' suçundan 37 yıldan 306 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muammer Aygar'ın 31 yıldan 281 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



Ayrıca savcılık bazı sanıkların ‘'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' ‘'Kasten yaralama'', ‘'mala zarar verme'', ‘'hakaret'', ‘'iş yeri dokunulmazlığını ihlal'', ‘'iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali'' gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.



Mütalaada, 57'si er 7'si askeri öğrenci olan 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi.



''Erler ve askeri öğrencilerin yönetme ve yönlendirme kabiliyetleri yok''



Sanık erlerin terhisli pozisyonda vatani görevlerini yapmakta oldukları, sanık askeri öğrencilerin ise Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gördükleri, darbe teşebbüsü gecesi gelişen olayları yönetme, yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığı belirtilen mütalaada, er ve askeri öğrencilerin irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından kışla dışına çıkartıldıkları ve darbe teşebbüsü eylemlerine zorla dahil edildikleri, er ve askeri öğrencilerin bulundukları hal ile durum itibariyle olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıkları, herhangi bir silahla ateş etme gibi somut eylemde bulunmadıkları tespitlerine yer verildi.



Sanıklardan Amrah Amirov, Hacı Musa Çiftçi ve Seydi Tuncer yönünden duruşmada, davanın tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilmesine karar verildiğinden bu sanıklar yönünden değerlendirme yapılmadığı belirtildi.



Kaynak : AA

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