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Cemal Kaşıkçı'nın gazetesinde dikkat çeken makale

Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesi, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir yazı kaleme alındı. ABD Kongresine çağrıda bulunulan yazıda, "Şu ana kadar Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesine destek verdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünya / 13 Kasım 2018 Salı 00:15
Cemal Kaşıkçı'nın gazetesinde dikkat çeken makale

Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

'TRUMP YÖNETİMİ, KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÖRTBAS EDİLMESİNE DESTEK VERDİ'

Kurul, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Şu ana kadar (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin 'Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum.' sözlerinin anımsatıldığı makalede, 'Umarız durum öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı.' ifadesi kullanıldı.

'ORTADA BİR ÖRTBAS OPERASYONU VAR'

Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok 'Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi' davrandığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

'Bu duruştaki asıl sorun şu; Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin Muhammed bin Selman'ın başının altından çıkmadığını varsayıyor ancak ortada veliaht prensi işaret eden çokça kanıt var. Aslında Trump yönetiminin de çok iyi bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var.'

'KONGRE KAŞIKÇI KONUSUNU ELE ALMALI'

Makalede, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, 'Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden gelinmesini ya da bastırılmasını gerektirmemelidir. Tam tersine ABD gerçekten kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır.' ifadesine yer verildi.

Makalede ayrıca şu çağrılarda bulunuldu:

'CIA DİREKTÖRÜ, NELER BİLDİĞİNE DAİR İFADEYE ÇAĞRILMALI'

'Trump o bahsettiği 'güçlü fikrini' bu hafta oluşturursa, Kongre de yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır.'

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