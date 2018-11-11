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Vicdanları sızlatan haber

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde patisi kesik halde bulunan köpek, Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

3. Sayfa / 11 Kasım 2018 Pazar 21:46
Vicdanları sızlatan haber
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde patisi kesik halde bulunan köpek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Türbe Sokak'ta patisi kesilmiş köpek gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Pamukova Belediyesi ekiplerince Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen yaralı köpek, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek olayın aydınlatılmasını istedi. Kaynak : AA

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KöpekHayvan Barınağı


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