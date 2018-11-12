Seyahat Sektörü Enflasyonla Mücadele Ediyor!

Son zamanlarda ülkece geçtiğimiz şu zor dönemlerde hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren firmalar, “Enflasyon ile Topyekün Mücadele” programı kapsamında bazı değişikliklere gitti. Kimi firma da kendi bünyesinde farklı çözümler arayışında. Döviz kurundaki ani değişikliklerin ve enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan seyahat sektörü de tıpkı diğerleri gibi enflasyonla mücadele ediyor. Program kapsamında tüm firmaların asgari %10 indirim yapmalarında karar kılındı. Tabii enflasyonla mücadele etmede farklı yöntemler uygulayan seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalar da var. İşte seyahat sektöründe hizmet veren ve enflasyonla mücadelede farklı yöntemler geliştiren başlıca turizm firmaları:

Otobüs Firmaları

Pamukkale Turizm: “Enflasyonla mücadelede de biz de varız!” mesajını veren Pamukkale Turizm, bakanlık tarafından kurulan enflasyonlamucadele.org sitesindeki mücadeleye destek olanlar kategorisinde de yer alıyor. “Biz işimizin başındayız, sadece biraz morale ihtiyacımız var. #Pamukkaleileyolculuğadevam” sloganı ile Twitter hesaplarından duyuru yapan Pamukkale Turizm, otobüs bileti ücretlerinde belirli oranda indirim uyguluyor.

Metro Turizm: Enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına %10 oranında indirimle katkı sağlayacak olan Metro Turizm’in onursal başkanı Galip Öztürk, “Ülkemizin çıkarları doğrultusunda çizilen yolda yürümeye her zaman hazırız. Bizler ülke ve milletimizin menfaatleri adına birlik olduğumuz sürece bütün zorlu dönemleri aşabileceğimize

inanıyorum. Bu önemli adımdan ötürü Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a da milletimiz ve sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Kamil Koç:Türkiye’de kara yolu taşımacılığı sektörünün öncü firmalarından biri olanKamil Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu. "Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak 92 yıldır ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz ve bu anlamda yapılan çalışmaların yanında yer alıyoruz. Son dönemde ülkemizin içinden geçtiği sürecin tek çıkış yolunun birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız ve üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekten geri durmayacağız. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası'na seferde yüzde 10 ve üzeri oranında indirim uygulayarak destek vermeye başlıyoruz" denildi.

Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programına Destek Veren Diğer Otobüs Firmaları:

• Öz Sivas Huzur Turizm• Anadolu Ulaşım• Medine Turizm• Özkaymak Turizm• Lüks Ereğli• Tokat Yıldızı• Ben Turizm• Safa Turizm• Nevşehir Seyahat• Keşan Birlik• Ali Osman Ulusoy• Ulusoy Turizm• İstanbul Seyahat• Efe Tur• Vangölü Turizm• Seç TurizmPamukkale Turizm enflasyonla mücadeleyi destekleyen firmalar arasında. (Görsel: obilet.com)

Enflasyonla mücadele kapsamında inidrim yapan otobüs firmalarını obilet.com’daki sembol ile takip edebilirsiniz.

Enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında en büyük destekçi firmalardan biri olan Türk Hava Yolları (ve bünyesindeki Anadolujet), iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuş ücretlerinde %10 indirim kampanyası düzenledi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise bu kampanyayla ilgili Twitter hesabından, "THY her zaman milletinin gururu ve destekçisidir" mesajını verdi. Türk Hava Yolları uçuşlarında %10 indirimden faydalanmak için tek yapmanız gereken, promosyon kodu olarak “TURKIYEKAZANACAK” yazmanız. Bu kampanya kapsamında uygun fiyatlı uçak bileti almak içinse biletlemenin ve uçuşun 12 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kampanyada harçlar ve vergiler dışındaki ücretler üzerinden %10 indirim uygulanacak ve kampanya sadece Türkiye çıkışlı dış hat uçuşları ile iç hat uçuşlarında geçerli olacak. Uygulanacak olan %10’luk indirim sadece Anadolujet ve Türk Hava Yolları’nın Ekonomi Sınıfı (Economy Class) uçuşları için geçerli olacak. Ödeme sayfasından ödeme tipini seçtikten sonra promosyon kodu kısmına “TURKIYEKAZANACAK” yazmanız yeterli olacaktır. Bilet iptal ve değişiklik durumunda da %10’luk indirim geçerli olacak ve biletleme dönemi Türkiye yerel saatine göre başlayıp sona erecek. Ücret ve indirim miktarı ise ücret sınıfına göre değişkenlik gösterebilir. %10’luk indirim, internet bankacılığı ve EFT ödemelerinde geçerli olmayacak ve aynı zamanda diğer kampanya ve promosyonlar ile birleştirilemeyecek.