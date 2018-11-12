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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi.

Güncel / 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:16
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

Akar, Hakkari'deki patlamayla ilgili olarak, 'Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerin yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini de söyledi.

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