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Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Yaşam / 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:22
Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Türkiye'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin, çarşamba gününden itibaren de ülke genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde sıfır derece ve altına inmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kaynak : AA

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