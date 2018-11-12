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'Kimliğini getir, tapuyu götür!' 7 ilde operasyon…

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 41 kişiden 29'u yakalandı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:03
'Kimliğini getir, tapuyu götür!' 7 ilde operasyon…

İstanbul merkezli 7 ilde ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin "Kimliğini getir tapuyu götür" şeklindeki radyo reklamıyla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kaynak : AA

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