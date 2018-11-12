Irak'ın kuzeyinde 3 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 3 günde Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, 'Hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı. Kaynak : AA

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