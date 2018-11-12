USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

Irak'ın kuzeyinde 3 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Zap, AvaşinBasyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dünya / 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:49
Irak'ın kuzeyinde 3 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 3 günde Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 'Hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

TwitterIrak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı