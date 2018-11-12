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İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşlarıyla ilgili kararı hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararıyla ilgili konuştu.

Siyaset / 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşlarıyla ilgili kararı hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar.

İçişleri BakanıTürkiyeSuriye


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