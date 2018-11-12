USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 63 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

Güncel / 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 63 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Kasım'da İstanbul başta olmak üzere 32 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 103 muvazzaf askerden 87'si yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 63 şüpheli asker tutuklanırken, ikisi ev hapsi uygulanarak, 12'si ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin de firari durumda olduğu belirtildi.

Ev HapsiTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı