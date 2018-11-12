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Dünya devinden satış rekoru

E-ticaret devi Alibaba, Dünya Bekarlar Günü’nde (Single Day) satış rekoru kırdı. Çin’li şirket, 85 saniye içinde 1 milyar dolarlık satış yaptı.

Teknoloji / 12 Kasım 2018 Pazartesi 01:23
Dünya devinden satış rekoru

Alibaba'nın ilk defa 2009 yılında hayata geçirdiği festivalin bu yıl düzenlenen ilk saatinde 10 milyar dolardan biraz daha az bir ciro elde edildi.

Şirket ayrıca, satışların bitimine birkaç saat kala geçen yılki 25,3 milyar dolarlık ciroyu da geçti.

BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etti. İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirilen indirimli alışveriş etkinliğinde Alibaba 7,8 milyon dolarlık satış yapmıştı. Bu rakamın bu yıl 30 milyon dolara yakın olması bekleniyor.

Sevgililer GünüAlışverişBekarlar


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