Ankaralıların merakla beklediği Grup Dostlar - Dostlar Konağı muhabbet geceleri yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı.



Sincan Organize Sanayi bölgesinde yer alan Dostlar Konağı yine ziyaretçi akınına uğradı. Muhteşem geceye Başkent'in emektar sanatçıları ve sürpriz konuklar katıldı.



Ankara oyun havasının efsane isimlerinden olan Mehmet Demirtaş, Hüseyin Demirbilek, Hakan Gider, Ethem Yeşitaş ve Ergün Atasoy Dostlar Konağı'nın yeni sezonun ilk haftası ''Oturak Alemi'nde sahne aldı.





Grup Dostlar - Dostlar Konağı kurucusu ve başkanı olan Serdar Doğan yaptığı açıklamada, ''Ankara'nın Ankaramızın en değerli sanatçılarını vatandaşlarımızla buluşturmak, burada gönüllerince eğlendirmekten ben şahsım adına büyük zevk duyuyorum. Buraya tek genç arkadaşlar gelmiyor şöyle bakın 13-14 yaşında küçük kardeşlerimiz de var, 50-60 yaşlarında abilerimiz de var. Biz burada hem kendimiz eğleniyoruz hem de gelen misafirlerimizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Burada sadece Ankara'dan ziyaretçi ağırlamıyoruz, çevre illerden de gelenler oluyor. Buraya uzak yakın demeden muhabet için, eğlenmek için gelen abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.







Usta sanatçıların doyumsuz muhabbetiyle devam eden gecede hediye çekilişleri, ikramlar, fotoğraf ve video çekimiyle son buldu.











Ünlü sanatçı Dostlar Konağı'nı coşturdu! Grup Dostlar - Dostlar Konağı kurucusu ve başkanı olan Serdar Doğan yaptığı açıklamada,diye konuştu.Usta sanatçıların doyumsuz muhabbetiyle devam eden gecede hediye çekilişleri, ikramlar, fotoğraf ve video çekimiyle son buldu. Ankara oyun havasının efsane isimlerinden olan Mehmet Demirtaş, Hüseyin Demirbilek, Hakan Gider, Ethem Yeşitaş ve Ergün Atasoy Dostlar Konağı'nın yeni sezonun ilk haftasınde sahne aldı.