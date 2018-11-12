USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

Dostlar Konağı yeni sezona bomba gibi başladı!

Ankaralıların merakla beklediği Dostlar Konağı muhabbet geceleri yeni sezona 'Oturak Alemi'yle başladı..

Yaşam / 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:34
Dostlar Konağı yeni sezona bomba gibi başladı!

Ankaralıların merakla beklediği Grup Dostlar - Dostlar Konağı muhabbet geceleri yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. 

Sincan Organize Sanayi bölgesinde yer alan Dostlar Konağı yine ziyaretçi akınına uğradı. Muhteşem geceye Başkent'in emektar sanatçıları ve sürpriz konuklar katıldı. 


Ankara oyun havasının efsane isimlerinden olan Mehmet Demirtaş, Hüseyin Demirbilek, Hakan Gider, Ethem Yeşitaş ve Ergün Atasoy Dostlar Konağı'nın yeni sezonun ilk haftası ''Oturak Alemi'nde sahne aldı. 



Grup Dostlar - Dostlar Konağı kurucusu ve başkanı olan Serdar Doğan yaptığı açıklamada, ''Ankara'nın Ankaramızın en değerli sanatçılarını vatandaşlarımızla buluşturmak, burada gönüllerince eğlendirmekten ben şahsım adına büyük zevk duyuyorum. Buraya tek genç arkadaşlar gelmiyor şöyle bakın 13-14 yaşında küçük kardeşlerimiz de var, 50-60 yaşlarında abilerimiz de var. Biz burada hem kendimiz eğleniyoruz hem de gelen misafirlerimizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Burada sadece Ankara'dan ziyaretçi ağırlamıyoruz, çevre illerden de gelenler oluyor. Buraya uzak yakın demeden muhabet için, eğlenmek için gelen abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'' diye konuştu. 



Usta sanatçıların doyumsuz muhabbetiyle devam eden gecede hediye çekilişleri, ikramlar, fotoğraf ve video çekimiyle son buldu.





 
Ünlü sanatçı Dostlar Konağı'nı coşturdu!

Ankara Büyükşehir BelediyesiSes SanatçısıMuhabbetOyun Havası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı