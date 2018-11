Doğu Akdeniz'de sonbahar renkleri

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası, sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.



Pozantı ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı sarının ve yeşilin hakim olduğu ağaçlarıyla öne çıkıyor.



Zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.



Park, Çakıt Irmağı ve çamlık alanların yanı sıra dev çınar ağaçları ve sonbaharda dökülen yapraklarla fotoğraf meraklılarına da eşsiz bir ortam sunuyor.







Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Belemedik Tabiat Parkı'nda birbirinden güzel anları ölümsüzleştiriyor.



Parka piknik yapmak amacıyla gelenler de çınar ağaçlarının altında mangal yakıp, müzik eşliğinde eğleniyor.







Ziyaretçilerden Elif Onatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7,5 aylık hamile olduğunu ve fotoğraf çekimi için Belemedik Tabiat Parkı'na geldiklerini söyledi.



Her yıl sonbaharda parka gelmeye çalıştığını ifade eden Onatoğlu, 'Mekanları geziyoruz. Doğa harika, renkler çok güzel. Her ton sarı var.' dedi.



Selcan Önal da İçel'den kızının doğum günü fotoğraflarının çekimi için parka geldiğini söyledi.







Belemedik Tabiat Parkı'na ilk defa geldiğini kaydeden Önal, 'Burası çok güzel. Her renk tonları var. Renkler çok güzel. Zaten en sevdiğim mevsim sonbahar.' diye konuştu.



Dumanlı Yaylası da ilgi görüyor



Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın Düziçi ilçesi sınırları içinde kalan bölümde yer alan Dumanlı Yaylası da sonbaharla birlikte sararan yaprakların toprağın yüzeyini kaplamasıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bundan dolayı doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçılar da kasım aylarında yaylaya akın ediyor. Çeşitli turlarla gelen çok sayıda ziyaretçi, hem temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hem de bol bol fotoğraf çekme şansı buluyor.







Ziyaretçilerden Savaş Özdemir, Dumanlı Yaylası'na sık sık geldiğini belirterek, 'Burası hem doğasıyla hem havasıyla bambaşka bir yer. Ayrıca buraya gelen insanlarla tanışma, kaynaşma şansı buluyoruz. Doğasıyla, havasıyla yaşanması gereken bir yer.' dedi.



Ayşe Uludağ ise ilk kez Dumanlı Yaylası'na gelme şansı bulduğunu anlatarak, 'Burayı ilk kez gördüm. Yeşil ve sarının her tonunu bulabileceğiniz bir yer burası. Havası güzel, parkuru güzel. Herkese burayı tavsiye ediyorum,' ifadelerini kullandı.



Bu arada, Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri de bölgede çektikleri fotoğraflarla yaylanın tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor. Kaynak : AA

