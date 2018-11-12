USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

CHP'li Öztürk Yılmaz kesin ihraç talebiyle ikinci kez disipline sevk edildi

CHP Ardahan Milletvekili Yılmaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Siyaset / 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
CHP'li Öztürk Yılmaz kesin ihraç talebiyle ikinci kez disipline sevk edildi

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün (12.11.2018 Pazartesi) yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiileri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

MilletvekiliÖztürk YılmazChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı