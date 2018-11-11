Şırnak'ta alçak saldırı: 2 şehit, 5 yaralı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak : AA

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