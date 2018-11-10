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Şanlıurfa'da silahlı kavga

Şanlıurfa’da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri köy korucusu 2 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:37
Şanlıurfa'da silahlı kavga
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Edinilen bilgiye göre kavga, saat 20.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, diğer aile fertlerinin de tartışmaya katılmasıyla, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, mermi, taş ve soplarla yaralanan köy korucusu İbrahim Bakış (30) ile İbrahim Bağış (36), Mehmet Y., Reşat Y., Halil Y. ve Halil Ç. yaralandı.




KÖY KORUCUSU ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan köy korucusu İbrahim Bakış (30) ile akrabası İbrahim Bağış (36) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis, hastanede ve kırsal mahallede olayların büyümemesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : İHA
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