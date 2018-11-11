PKK'nın hain saldırısı böyle engellendi

üvenlik güçlerinin durmaksızın gerçekleştirdiği operasyonların ardından darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü, Şırnak'ta 8 noktaya C-3 patlayıcı monte edilen model uçaklarla saldırı girişiminde bulundu.



SİNYAL KESİCİ DEVREYE GİRDİ



10 Kasım Anması'nın yapıldığı tören alınına düşen bir 'drone'un telsizden aldığı sinyalin, alanda bulunan jammer (sinyal kesici) tarafından kesildiği için patlamadığı belirtildi.