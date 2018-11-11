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PKK'nın hain saldırısı böyle engellendi

Şırnak'ta 10 Kasım töreni sırasında ABD malı İHA ile saldırı girişimi sinyal kesiciler tarafından engellendi.

Güncel / 11 Kasım 2018 Pazar 22:07
PKK'nın hain saldırısı böyle engellendi
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üvenlik güçlerinin durmaksızın gerçekleştirdiği operasyonların ardından darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü, Şırnak'ta 8 noktaya C-3 patlayıcı monte edilen model uçaklarla saldırı girişiminde bulundu.

SİNYAL KESİCİ DEVREYE GİRDİ

10 Kasım Anması'nın yapıldığı tören alınına düşen bir 'drone'un telsizden aldığı sinyalin, alanda bulunan jammer (sinyal kesici) tarafından kesildiği için patlamadığı belirtildi.

Terör ÖrgütüSaldırı


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