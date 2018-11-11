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Ölüleri tarımda kullanacaklar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ölen insanların gömülmemesi için karar alındı. Alınan kararla cesetler, humuslu toprağa dönüştürülerek tarımda kullanılacak.

Dünya / 11 Kasım 2018 Pazar 23:25
Ölüleri tarımda kullanacaklar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de artık cesetler gömülmek yerine özel bir işlemle verimli humuslu toprağa dönüştürülecek.Alınan karara göre, bunu istemeyenlerin cesedi ise, özel bir sıvı sayesinde tamamen yok edilecek.

BRÜKSEL'DE CENAZE İŞLEMLERİ SİL BAŞTAN

Brüksel Eyalet Parlamentosu, cenaze hizmetleri ile ilgili mevzuatta değişiklik yaptı. Artık cenaze işlerinde ölülerin sadece ahşap tabutla gömülmesi gibi geleneksel zorunluluk ortadan kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, isteyenler, vasiyetleri doğrultusunda mumya benzeri bezlere ya da kartona sarılı olarak da gömülebilecek. Yeni yapılan düzenleme bununla da sınırlı değil. Toprağa gömülmek istemeyenler için de farklı yöntemler uygulanacak.

İSTEMEYENLERİN CESETLERİ ERİTİLECEK

Bunlardan birisi 'humusunasyon' adı verilen yöntem. Cesetler, kesilmiş ağaçların içinden elde edilen mikroorganizmalar sayesinde 12 ay boyunca komposto haline getirilerek, oldukça verimli ve sağlıklı humuslu toprağa dönüştürülecek. Gömülmek istemeyenler için bir başka hizmet ise, cesedin eritilmesi. Ölen kişinin vücudu, 96 derecelik bir alkalin sulu çözelti içinde yaklaşık 4 saat boyunca tamamen yok edilecek.

AMAÇ MEZARLIK SIKINTISI ÇÖZMEK

Güncellenen yeni cenaze mevzuatı kapsamında, öldükten sonra yakılmak İsteyenlerin küllerinin savrulacağı yeni alanların belirlenmesi de benimsendi. Parlamento, yeni düzenleme ile çevre sorunları ve mezarlık sıkıntısının önüne geçmeyi hedefliyor.

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