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O genç kız tutuklandı

Edirne’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı için gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.Ş., çıkarıldığı mahkemece, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı.

3. Sayfa / 11 Kasım 2018 Pazar 20:32
O genç kız tutuklandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümünde Edirne'de Atatürk aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.Ş. (21) çıkarıldığı mahkemece “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.



Üniversite öğrencisi E.Ş., dün 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırdı. Bu sözler üzerine genç kıza anında müdahale edilerek tören alanından uzaklaştırıldı. Kadın polisler tarafından üstü ve çantası aranan E.Ş., “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından E.Ş., Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren E.Ş., tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversiteli provokatör E.Ş., “Atatürk'e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

E.Ş.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


Kaynak : İHA

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