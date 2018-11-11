Liderler Birinci Dünya Savaşı törenleri için Zafer Takı'na yürüdü

Devlet ve hükümet başkanları eşleri ile birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü anma törenleri için Paris’teki Charles de Gaulle Meydanı’nın ortasında bulunan Zafer Takı’na (Arc De Triomphe) yürüdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ön sırada yürüdü. Zafer Takı’na ulaşan liderler, Başkanlar Tribünü’nde yerlerini aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise liderlerin yanına geç gelmesi dikkat çekti.



Törene ev sahipliği yapan Emmanuel Macron’un askeri kıtayı selamlamasının ardından, Fransız ordusu Fransa milli marşını okudu. Sonrasında ünlü çellist Yo-Yo Ma performans sergiledi.



Öte yandan, dün havanın yağmurlu olması nedeniyle ABD askerlerini anma törenine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yağmurlu havada gerçekleştirilen yürüyüşte en ön sıralarda yer aldı. Kaynak : İHA

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