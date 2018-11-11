Kaliforniya'da dev yangın: 23 kişi hayatını kaybetti

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde San Francisco şehrine 350 kilometre mesafedeki 27 bin nüfuslu Paradise şehri alevler tarfından sarmalandı. Yangının etkisi altına giren kent, alevlerle boğuşuyor.



ALEV ALEV YANDI

6 bin 700 hanenin hasar gördüğü ve ormanlık araziler ile yerleşim yerlerinin alevlere teslim olduğu bölgede, adeta facia yaşanıyor. Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 404 kilometrekarelik bir alan yayıldı.



Yangın, eyalet tarihinin 'en yıkıcı orman yangını' olarak kayıtlara geçti.







BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehri de dün başlayan orman yangının çevreye yayılmasıyla alevlerin ortasında kaldı. Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland karayolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.



Yangın 160 kilometrekarelik alanı etkisi altına alırken, Malibu şehir merkezinde yaşayan 13 bin kişilik nüfusun tamamı için tahliye emri verildi. Toplamda 300 bin kişinin tahlyesi için karar alındı.



CANLI YAYINDA PATLAMA

Yaşanan yangın olaylarını kaydetmeye çalışan bir basın mensbu da az daha yangın sırasında meydana gelen bir patlamada az daha hayatını kaybediyordu. Muhabir alev alev yanan bir pedonun önünde anons çekerken içerde bulunan bir tüpte patlama meydana geldiç. Patlamanın etkisiyle binanın ön cephesi havaya uçarken, muhabir olayı şans eseri atlattı.







GÖKYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ

Patlama v eyangınların etkisiyle bölgedeki alevler daha da yayıldı, büyüldü. Kısa süre içerisinde daha büyük bir alana yayılan alevler, gökyüzüne de rengini yansıttı. Yangının boyutu gökyzünün kızıla dönen renginden belli oldu.



Çevredekiler panik ve korkuyla alevlerden kaçıştı, canlarını kurtarmaya çalıştı.



23 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgede yürütülen arama krutarma faaliyetlerinde 23 kişinin cansız bedenlerine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de dumandan etkilenerek hastanelere sevk edildiğii belirtildi. Yetkililer yangının büyüklüğüne göre ölü sayısının da artabileceğini endişeyle aktarıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Butte, Ventura ve Los Angeles'a bağlı kırsal yerleşimlere federal yardım sağlanması için acil durum ilan etti.

Kaynak : İHA

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