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Havadaki görüntü ortalığı karıştırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen duman görüntüsü sosyal medyada uçak düşmesi olarak yorumlanınca ortalık karıştı, ekipler seferber oldu.

Yaşam / 11 Kasım 2018 Pazar 22:28
Havadaki görüntü ortalığı karıştırdı

Sosyal medyadaki görüntünün üzerine bölgede ekipler olası bir olaya karşı arama çalışmaları başlattı. Sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan ve bir uçağın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düştüğüne yönelik yorumlanan görüntüler ortalığı karıştırdı. Herkes düşen uçağın akıbetini merak ederken, yetkililer olayın olduğu saatte herhangi bir askeri uçuş ve ilaçlama uçuşu olmadığını kaydetti.

Radar görüntülerinin de kontrol edildiği olayda düşen uçağın izine rastlanmadı.


Kaynak : İHA

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