Havadaki görüntü ortalığı karıştırdı

Sosyal medyadaki görüntünün üzerine bölgede ekipler olası bir olaya karşı arama çalışmaları başlattı. Sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan ve bir uçağın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düştüğüne yönelik yorumlanan görüntüler ortalığı karıştırdı. Herkes düşen uçağın akıbetini merak ederken, yetkililer olayın olduğu saatte herhangi bir askeri uçuş ve ilaçlama uçuşu olmadığını kaydetti.



Radar görüntülerinin de kontrol edildiği olayda düşen uçağın izine rastlanmadı.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.