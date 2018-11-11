USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Emniyete göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedi konutta

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin taşındığı değerlendirilen valizlerin başkonsolosluk konutundan bir daha çıkarılmadığı belirlendi. Su kuyusundan ve kanalizasyondan alınan su numunelerinde herhangi bir asit ve türevi eritici kimyasala rastlayamayan savcılık ekibinin kuyuyu arama ısrarı da devam ediyor.

Güncel / 11 Kasım 2018 Pazar 10:17
Emniyete göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedi konutta

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti halen tartışılıyor. Emniyet kaynaklarına göre, Kaşıkçı'nın cesedinin asitle yok edildiğine dair bir emare yok. Cesedin halen başkonsolosluk konutunda olduğu yönünde tespitler var. Kaşıkçı'nın hedef haline gelmesinin nedeni ise, Suudi Arabistan'da geçen yıl yolsuzluk soruşturması kapsamında Riyad'da bir otelde tutulan 50 prensin desteklediği isim olması.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen ve halen cesedine ilişkin net bir bilgi elde edilemeyen Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre; 2 Ekim'de gerçekleşen cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, başta konsolosluk ve civarında olmak üzere İstanbul genelindeki 72 ayrı noktadan kamera kayıtları incelendi.

Savcılık kuyuda ısrarcı
Konsolosluğa girdikten 2-3 saat sonra öldürülüp parçalara ayrıldığı ve konsolosluk konutuna taşındığı değerlendirilen Kaşıkçı'nın cesedinin taşınmasında kullanılan valizlerin bir daha konsolosluk konutundan çıkarılmadığı tespit edildi.

Gerek konsolosluk binası, gerekse konsolosluk konutunda yapılan kriminal inceleme ve konut içerisinde bulunan su kuyusundan ve kanalizasyondan alınan su numunelerinde herhangi bir asit ve türevi eritici kimyasala rastlayamayan ekibin kuyuyu arama ısrarı da devam ediyor.

Soruşturma için İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı El Mücib'in kentte bulunduğu günlerde savcılık tarafından tekrar yapılan kuyuyu inceleme talebi kabul görmezken, Suudi yönetiminin “Türk yetkililerle paylaşacağız” dediği soruşturma raporunun gelmemesi durumunda ise Türk İstihbaratının elinde bulunan çok önemli birkaç delil ve bulgunun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

50 prens destekliyor
Cinayet sonrası başlatılan soruşturmada olayın kriminal ayağını savcılıkla birlikte yürüten İstanbul polisinin, MİT'le ortaklaşa yaptığı araştırma ve çalışmalarda da vahşi cinayetin gerekçesine dair bilgiye ulaşıldığı öğrenildi. MİT'le ortaklaşa yapılan bu çalışmalarda elde edilen bilgiye göre Kaşıkçı'nın hedef haline gelmesinin nedeni, Suudi Arabistan'da geçen yıl yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'da otelde tutulan 50 prensin desteklediği isim olması. Kaşıkçı'nın ismi üzerinde mutabık olduğu prensler arasında esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Prens Turki Bin Bandar ile Prens Suud Bin Saif El Nasır isimli 2 Suudi prensin de bulunduğu iddia ediliyor.

Prens Suud bin Saif el Nasr
İtalya'da yaşayan Prens Suud bin Saif al-Nasr da, Prens Turki bin Bandar gibi Twitter üzerinden Suudi yönetimini eleştiren paylaşımlar yapıyordu. 2015'te Kral Salman'ın ortadan kaldırılması için darbe çağrısı yapan isimsiz bir mektubu açıktan övdükten sonra Twitter hesabı sessizliğe büründü. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Prens Nasr'ın akıbeti hakkındaki açıklama ise bu sefer başka bir muhalif Prens Halid bin Farhan'dan geldi. Farhan, Nasr'ın Riyad'daki yeraltı nezarethanesinde tutulduğunu açıkladı.

Prens Turki bin Bandar
Prens Turki bin Bandar, Suudi kraliyet ailesinin önemli bir üyesi. Suudi polis teşkilatının en üst rütbeli pozisyonundayken kurgu bir miras anlaşmazlığı sonrası hapse düşmüş, cezaevinden çıktıktan sonra Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmiş ve Suudi Arabistan'da reform çağrıları yapan videoları internetten yayınlamıştı. 2015 yılında Fas'ta bir iş seyahati sırasında ortadan kaybolan Prens Turki'nin arkadaşı Wael al-Khalaf, Suudi kraliyet yönetimindeki üst düzey bir yöneticiden aldığı bilgi doğrultusunda Turki'nin kaçırılarak Suudi Arabistan'a götürüldüğünü söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 kişinin içindedir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 kişinin içindedir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması Suudi Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüştü Suudi Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüştü Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme Suudi Savcı kabul etti Suudi Savcı kabul etti Kaşıkçı'nın oğlu Saray'a zorla mı götürüldü? Kaşıkçı'nın oğlu Saray'a zorla mı götürüldü? Cemal Kaşıkçı soruşturmasında şaşırtan gerçek Cemal Kaşıkçı soruşturmasında şaşırtan gerçek Kaşıkçı'nın nişanlısından Erdoğan paylaşımı Kaşıkçı'nın nişanlısından Erdoğan paylaşımı Suudi konsolosluğuna ait araçta iki bavul bulundu! Suudi konsolosluğuna ait araçta iki bavul bulundu! Mogherini'den 'Kaşıkçı' açıklaması: Tepkiler atılacak adımlara bağlı Mogherini'den 'Kaşıkçı' açıklaması: Tepkiler atılacak adımlara bağlı Flaş iddia: Cemal Kaşıkçı'nın vücut parçaları bulundu Flaş iddia: Cemal Kaşıkçı'nın vücut parçaları bulundu Şok görüntüler... Delilleri böyle yoketmişler Şok görüntüler... Delilleri böyle yoketmişler Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia! Kaşıkçı'nın cenazesi Mardinli işbirlikçide mi? Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia! Kaşıkçı'nın cenazesi Mardinli işbirlikçide mi? Suudi yetkili: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası Suudi yetkili: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası Numan Kurtulmuş'tan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili çarpıcı sözler Numan Kurtulmuş'tan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili çarpıcı sözler Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı itirafı Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı itirafı Al Jazeera duyurdu! Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü tespit edildi Al Jazeera duyurdu! Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü tespit edildi Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Polis, Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor Polis, Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Trump'tan Kaşıkçı açıklaması Polis arama yapmak için başkonsolosluk konutunda Polis arama yapmak için başkonsolosluk konutunda ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama Kaşıkçı infaz edilirken şok diyaloglar Kaşıkçı infaz edilirken şok diyaloglar NYT'den 'Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildi' iddiası NYT'den 'Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildi' iddiası Sır ses kaydında ne var? Sır ses kaydında ne var? ABD basınından Kaşıkçı iddiası ABD basınından Kaşıkçı iddiası Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama Cinayeti derin devlete yıkacaklar Cinayeti derin devlete yıkacaklar CNN'den Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası CNN'den Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması: Milli vicdanı rahatsız etmiştir Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması: Milli vicdanı rahatsız etmiştir Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de Ankara'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Ankara'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Cemal Kaşıkçı nerede? Cemal Kaşıkçı nerede? Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Gazetecilere baskı yaygarası yapanlar Kaşıkçı olayında nerede? Gazetecilere baskı yaygarası yapanlar Kaşıkçı olayında nerede? Dikkatlerden kaçmayan detay Dikkatlerden kaçmayan detay Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı Konsolosluk olayı mükemmel cinayet mi? Konsolosluk olayı mükemmel cinayet mi? Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' detayı! Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' detayı! Trump'tan 'Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yetkililerle konuşacağım Trump'tan 'Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yetkililerle konuşacağım Ertuğrul Özkök dedektifliğe soyundu Ertuğrul Özkök dedektifliğe soyundu ABD'den Kaşıkçı tepkisi: Ağır bir bedeli olacak! ABD'den Kaşıkçı tepkisi: Ağır bir bedeli olacak! Erdoğan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili konuştu Erdoğan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili konuştu Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti 'Cemal Kaşıkçı öldürüldü' 'Cemal Kaşıkçı öldürüldü' Suudi gazeteci ile ilgili flaş iddia! Suudi gazeteci ile ilgili flaş iddia! Emniyetten kayıp gazeteciyle ilgili açıklama Emniyetten kayıp gazeteciyle ilgili açıklama Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı Suudi Prens'ten dikkat çeken açıklama Suudi Prens'ten dikkat çeken açıklama Suudi Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı Suudi Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı Konsolosluktan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Konsolosluktan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor

BaşsavcıBaşkonsoloslukWashington PostYolsuzluk SoruşturmasıSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı