Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Paris'ten ayrıldı.





Kaynak : İHA

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