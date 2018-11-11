Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris’te düzenlenen anma töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Paris'ten ayrıldı.
Kaynak : İHA