Canan Karatay: Veganlık misyonerliktir

Daha önce 'Vegan demek tahıl beyinli demek' sözleriyle tepki çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesinin bağımlılık yaptığını söyledi.



Karatay ayrıca, 'Vejetaryenlik bir yaşam biçimidir. Ancak veganlık, misyonerliktir” ifadesini kullandı.



İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Karatay, ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığını söyledi.



Ekmeğin kabarmasını sağlayan gramür maddesinin kısa süreli mutluluk verdiğini ifade eden Karatay, 'Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor' diye konuştu. Gramürün tehlikesinin bununla sınırlı kalmadığını savunan Karatay, bu maddenin erkekte ve kadında kısırlığa neden olduğunu vurguladı.



Ekmeğe zehir katmasınlar

Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu belirten Karatay, 'Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar' ifadesini kullandı.



Karatay: Vejetaryenlik bir yaşam tarzı

Vejetaryenliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirten Karatay, 'Veganlık ise bir misyonerliktir' dedi.