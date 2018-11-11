Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne görüştüğünü açıkladı.



Yetkili, Kaşıkçı cinayetine verilecek tepkinin görüşüldüğünü duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmanın törenleri için gittiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 80'i aşkın hükümet ve devlet başkanının onuruna verdiği Orsay Müzesi'nde gerçekleşen yemeğe dün katılmıştı. 1 saati aşan yemekte Erdoğan ve Trump sık sık sohbet etmiş, görüşmenin içeriğine dair ise bir açıklama yapılmamıştı.