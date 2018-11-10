Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit oldu. 7 şehidimizden 6'sının isimleri ve memleketleri belli oldu



ŞEHİT MENDUH ÇELİK



Şehit olan 7 askerden biri olan Topçu Er Menduh Çelik (20) acı haberi memleketi Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.



Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya gönderilecek.







ŞEHİT YUSUF ÖNDER



Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.



Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.



ŞEHİT İBRAHİM ÖZKUR



Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'un Varto ilçesine ulaşırken, şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.



Kudbettin-Hanım Özkur çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti.



1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.







ŞEHİT SAMET KAYMAKÇI



Şehit olan 7 askerden biri olan Gaziantepli asker Er Samet Kaymakçı'nın ailesine acı haber verildi.



Şehit Samet Kaymakçı'nın 10 aylık asker olduğu öğrenilirken, 4 kardeşi bulunduğu belirtildi.



ŞEHİT MEHMET KAŞIK



Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.



Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.







ŞEHİT HALİL DAŞ



Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı.



'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi.





