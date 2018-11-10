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Muz yüklü gemide kokain bulundu

Gümrük muhafaza ekiplerince İçel Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü bir gemide 39 kilo 575 gram kokain ele geçirildi.

3. Sayfa / 10 Kasım 2018 Cumartesi 12:35
Muz yüklü gemide kokain bulundu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçel Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Ekvator'da bulunan Puerto Bolivar Limanı'ndan İçel Limanı serbest bölgeye gelen Barbados bayraklı gemi riskli olarak değerlendirildi.

Geminin uluslararası sulardaki hareketleri Gemi Takip Sistemi üzerinden online olarak izlendi. Gemi, limana geldikten yükü boşaltıldı ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı arama gerçekleştirildi.

Aramada, geminin mazgallarının altına zulalanmış 41 paket bulundu.

Paketlerden alınan numunenin analizinde söz konusu uyuşturucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 39 kilo 575 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.

Kaynak : AA

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BarbadosUyuşturucuGümrük MuhafazaUluslararasıİstihbarat


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