Muz yüklü gemide kokain bulundu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçel Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Ekvator'da bulunan Puerto Bolivar Limanı'ndan İçel Limanı serbest bölgeye gelen Barbados bayraklı gemi riskli olarak değerlendirildi.



Geminin uluslararası sulardaki hareketleri Gemi Takip Sistemi üzerinden online olarak izlendi. Gemi, limana geldikten yükü boşaltıldı ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı arama gerçekleştirildi.



Aramada, geminin mazgallarının altına zulalanmış 41 paket bulundu.



Paketlerden alınan numunenin analizinde söz konusu uyuşturucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 39 kilo 575 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.