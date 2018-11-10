USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Kartal'da fabrikada yangını

Plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu eski fabrika binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

3. Sayfa / 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:17
Kartal'da fabrikada yangını

Kartal'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu eski fabrika binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Çobanyıldızı Caddesi'nde bulunan binanın depo ve bahçe kısmındaki yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine Kartal ile yakın ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

FabrikaÇobanyıldızıÇavuşoğluBina Yangını


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı