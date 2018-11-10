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İstanbul merkezli terör operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

3. Sayfa / 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:50
İstanbul merkezli terör operasyonunda 9 gözaltı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı. Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen terör polisi, örgüt adına askeri ve polis hedeflerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları, PKK adına şehirlerden kırsala eleman devşirdikleri ve örgütün dağ kadrosuyla irtibatlı oldukları ileri sürülen 9 hücre üyesinin yakalanması için bu sabah İstanbul başta olmak üzere, Antalya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da Bakırköy ve Başakşehir ile diğer illerde 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, PKK üyesi 9 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, hakkında toplama kararı bulunan yasaklı yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin, güvenlik güçlerine yönelik bombalı ve silahlı saldırı hazırlığında oldukları, örgüte zorla eleman topladıkları, sokak eylemleri gerçekleştirme arayışında olduklarının belirlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak : İHA

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