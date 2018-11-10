Gizli gizli yüzde 64 zam yapmışlar!

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bazı firmalar gerçekten indirim yapıyor ama bazı firmalar var ki 'yerli firma' olmasına rağmen vatandaşa büyük bir oyun oynuyorlar. Bir çok vatandaş sosyal medyada yerli üretim yapan firmanın çikolata ve bisküvilerindeki fiyat ve gramaj değişikliklerini deşifre etti. Yani doların yükseldiği tarihlerde hem fiyatlarını şişirmişlerdi hem de ürünlerinin gramajını düşürmüşlerdi. Firmanın bu oyunu vatandaşın tepkisini çekti. İşte tatlı tatlı yediğimiz o ürünlerin fiyat ve gramaj kaçamağı...



Anlaşılması çok zor... Fırsatçı zihniyet 'zam yapmıyoruz' deyip gramaj düşürüyor. Vatandaş indirim beklerken yerli bir firmanın gizli gizli zam yaptığı ortaya çıktı. Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye destek verdiğini iddia eden yerli firmanın ürünleri sosyal medyada deşifre oldu.



120 gram yulaflı bisküvinin 7 Ocak 2018 tarihli satış fiyatı 1,00 liraydı. Aynı ürün 29 Ağustos 2018 tarihinde 1,25 kuruştan satılıyordu. Üstelik 91 grama düşürülmüştü. Yani yüzde 64 zam yapılmıştı. Dolar o günlerde 6 lira 50 kuruşa yükselmişti. Aynı firmanın 35 gramlık sütlü çikolata ürünü kaşla göz arasında 32 grama düşürülmüştü. Yani gramajı düşürülerek yüzde 10 gizli zam yapılmıştı.



Vatandaşların sosyal medyadaki tepkilerini destekleyen bir açıklama da bakkalardan geldi. Enflasyonla Topyekün Mücadele programını fırsata çeviren firma vatandaşın da tepkisini çekti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel