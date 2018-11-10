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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 askerin şehit olduğunu açıkladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 askerin yaralandığını açıkladı.

Güncel / 10 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 askerin şehit olduğunu açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyaretinden önce havalimanında yaptığı açıklamada ' Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var' dedi. Erdoğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Erdoğan patlamanın ayrıntılarına ilişkin, 'Dün gece Milli Savunma Bakanım oraya gitti. Gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Zaman zaman patlamalar devam ediyordu. Oradaki generallerimizle devamlı irtibat halinde olduk. Mühimmatın miadının dolması gibi bir şey olmadığını bana bildirdiler. Kısa süre önce Kara Kuvvetleri'miz orada bir çalışma yapmış. Burada sadece topla alakalı, teknik ekibin bir çalışması var. O teknik ekip, topla alakalı olarak ne açıklayacak onu şu an bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Savunma bakanım ekibiyle orada, teknik ekip orada. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari' Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza olduğunu duyurmuştu.

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