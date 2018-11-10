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CHP’li Başkan telefonda tehdit ve küfür yağdırdı

Didim Belediye Başkanı Atabay, kendisini sosyal medyadan eleştirdiği için sürekli dava açtığı işadamı Şenses’e telefonda tehdit ve küfürler savurdu.

Güncel / 10 Kasım 2018 Cumartesi 00:35
CHP’li Başkan telefonda tehdit ve küfür yağdırdı

Birçok sansasyona imza atarak gündemden düşmeyen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisini sosyal medyada eleştiren Didimli işadamına ağza alınmayacak küfürler edip, tehditler savurduğu iddia edildi.

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İşadamı Naci Şenses, Başkan Atabay'ın uyuşturucu ya da alkol aldığını iddia ederek, kendisini gece saat 02.30'da telefonla aradığını ve yaptıkları görüşmeyi kayıt altına aldığını söyledi.

Elindeki ses kayıtlarıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunan Şenses, 'Başkan bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ayrıca benimle hesaplaşacağını söyleyerek tehditler savurdu' dedi. Başkan gündeme ilk olarak, belediyenin ruhsatını haksız yere iptal ettiği bir inşaat firmasına 1.5 milyon lira ceza ödemeye mahkum edilmesiyle geldi. FETÖ soruşturmasında tutuklanan, ardından adli kontrolle serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Erkan Karaarslan ile adı anılan Atabay, kendisine ait iki farklı otelin ve barın toplam 70 bin lirayı bulan su borcunu sildirdiği bilirkişi tarafından ispatlanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

DedektifUyuşturucuBelediye BaşkanıDinamitBilirkişi


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