TSK ve ABD'den ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yaptığı ortak devriyeyle ilgili, 'Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriye bugün 15.53 itibarıyla başladı.' dedi.



'ABD İLE BERABER MÜNBİÇ'TE YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ DEVRİYE BAŞLAMIŞTIR'



Bakan Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken 'Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor.' bilgisini paylaştı.



TÜRK VE ABD ZIRHLILARI İLK KEZ ORTAK HAREKET ETTİ



TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 67 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti. 68. devriye görevi için Türk ve ABD zırhlıları bugün öğle saatlerinde ilk kez ortak hareket ettiler. Devriyeler ilk etapta kent merkezinin dışında gerçekleşecek.



Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.



ABD VE TÜRKİYE, YPG/PKK'NIN MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ İÇİN MUTABAKAT SAĞLAMIŞTI



Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.



ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.



YPG/PKK'LILAR BÖLGEDEN ÇIKARILINCA İLÇEDE SİVİL MECLİSLER KURULACAK



Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.



ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

Kaynak : AA

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