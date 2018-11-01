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PKK'ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, PKK'ya yönelik operasyonlarda 24 saatte 19 teröristin öldürüldüğünün açıkladı.

Güncel / 01 Kasım 2018 Perşembe 13:12
PKK'ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DÜN ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kararlılıkla operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, '31 Ekim 2018 tarihinde sabah saatlerinde Şırnak ili Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 4 BTÖ mensubu, icra edilen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

İçişleri BakanlığıDiyarbakırCudi Dağı


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