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Koyun kulağı ve dana memesi yok satıyor

Adana’da alım gücü düşük olan vatandaşlar, ucuz olması sebebiyle koyun kulağı ve inek memesine yöneldi. Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, ucuz olan koyun kulağı ve dana memesinin, hem faydalı hem lezzetli olduğunu söyledi.

Sağlık / 01 Kasım 2018 Perşembe 15:10
Koyun kulağı ve dana memesi yok satıyor
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Adana’da et ve tavuk alamayan alım gücü düşük olan vatandaşlar, kilosu 2,5 liradan satılan dana memesi ile kilosu 5 liradan satılan koyun kulağına rağbet gösteriyor. Dana memesi kebap yapılarak tüketilirken, koyun kulağı ise ızgara, çorba ve kavurma olarak tüketiliyor.

Adana Kasaplar Çarşısı esnaflarından Rıdvan Ökmen, koyun kulağının çok sağlıklı olduğunu belirterek, "İyice temizledikten sonra paçası, ızgarası, çorbası yapılarak yenilebilir. Çok ucuz ve rağbet yüksek. Garibanlar geliyor dana memesi alıyor, koyun kulağı alıyor. Dana memesinin de haşlaması olur, kıyma kebabı olur. Kilosu 2,5 lira olduğu için rağbet yüksek. Ayrıca dana memesi şifadır, sağlıklıdır" diye konuştu.

Dana memesi satın almak için kasap tezgahına gelen vatandaşlardan Aynur Avcılar, et ve tavuğun pahalı olmasından dolayı aldıklarını belirterek, "Dana memesini güzelce temizliyoruz. Ardından tuzladıktan sonra mangalda pişirerek kebap yapıyoruz. Tadı çok güzel, çok seviyoruz. Yemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : İHA

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