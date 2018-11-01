Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yoldan geçen bir vatandaşın Eren Koçak'ı ikna etme çabaları yer alıyor.



Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Eren.K. kız kardeşiyle göörüştüğünü öğrendiği M.A.'yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı. Kısa bir konuşmanın ardından M.A.'yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.'yı baldırından yaraladı. Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.'yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.'yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112'ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.'nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.



Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti.



Olayın ardından kaçan E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Eren.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.