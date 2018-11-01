İstanbul için iddialı konuşan CHP'li

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, ''Büyük bir iddia ortaya koyuyorum.'' diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterilmesi durumunda yüzde 50'nin üzerinde oy alacağı dile getirdi. Hamzaçebi, 2 yıldır İstanbul'a yönelik çalışma yürüttüğünü de aktardı.



Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya talip olan Akif Hamzaçebi, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuştu.



''ÇÖZÜM ARADIĞIM BİR ŞEHİR''



Hamzaçebi, İstanbul Defterdarı olarak görev yaptığı dönemi hatırlattı ve şöyle konuştu:



''İstanbul üzerinde çalıştığım sorunlarına çözüm aradığım bir şehir. Daha o yıllarda şehrin pek çok sorununa eğildim. Partimin uzun yıllardır milletvekiliyim ve yaptığım değerlendirme sonucunda bu yola çıktım. Bunu bir parti sorumluluğu olarak aldım.''



'YAŞAM KALİTESİ SÜREKLİ GERİLİYOR''



Çalışmalarına 2 yıl önce başladığını anlatan Hamzaçebi İstanbul'un yaşam kalitesi açısından dünya şehirleri sıralamasında giderek gerilediğini şöyle anlattı:



''İstanbul da dahil olmak üzere dünyanın 231 kentini yaşam kalitesi açısından değerlendiren sıralayan bir endeks var. İstanbul giderek irtifa kaybediyor. 2011'de 92. sıradayken 2018'de 134'üncü sıraya gerilemiş durumda. Yaşam kalitesi sürekli olarak gerileyen bu yüzden de içinde yaşayan insanların mutlu olmadığı, yaşama pozitif bakamadığı sürekli olarak sorunlarla boğuştuğu bir yer. İstanbul'u hak ettiği yere taşımak zorundayız.''







İSTANBUL'UN İŞSİZLİK SORUNU



Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin İstanbul'a yansımalarını da değerlendiren Akif Hamzaçebi şöyle devam etti:



''İstanbul Türkiye'nin hem en zengin kenti hem de yoksulluğun en çok hissedildiği yer. Türkiye'de 15-29 yaş arasında 18 milyon genç insan var. Bu gençlerin 5 milyonluk kesimi ne okula gidiyor ne staj yapıyor ne de bir yerde çalışıyor. Bu 5 milyonun 1 milyonu İstanbul'da. Bunları sosyal belediyeciliğin şemsiyesi altına alacağız. Belediyenin güçlü kolları altına alacağız. Sosyal yardım anlayışımızda hayırsever belediye anlayışının ötesinde sosyal yardımları insan olmanın bir hakkı olarak gören ve bu hakkı onlara teslim etmektir. Biz bunu daha ileriye taşıyacağız. Sosyal yardımlara muhtaç olarak yaşayan bir kitleyi kendi işinin sahibi olan girişimci insanlar haline getireceğiz. Buradaki sloganımız 'Üreten İstanbul Güçlü Türkiye'dir olacak.''



''YÜZDE 50'Yİ AŞARIM''



CHP'li Hamzaçebi 'İstanbul'u alacak olan adaya büyük görev düşüyor' dedi ve şöyle devam etti:



''Aday çok çalışacak AK Parti'den, MHP, İYİ Parti HDP'ye kadar siyasi yelpazedeki bütün oylara talip olacak. Ben bütün oylara talibim. Büyük bir iddia ortaya koydum. Aday gösterildiğim takdirde yüzde 50'yi aşan bir oyla İstanbul'u kazanacağım. İstanbul'u sokak sokak geziyorum. 2 yıldır çalışıyorum dedim ama sadece 2 yıllık çalışma ile kazanacağım dersem eksik olur. Bu benim bütün siyasi hayatımın ürünüdür.''