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İhracat rakamları açıklandı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamının, geçen yıla göre yüzde 13,1 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Pekcan, yıl sonunda bu rakamın 170 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Ekonomi / 01 Kasım 2018 Perşembe 10:27
İhracat rakamları açıklandı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığını belirterek, ' Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracatgerçekleştirdik' dedi.

Pekcan ithalat rakamlarına ilişkin, 'Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu' ifadelerini kullandı.

Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeleri açıklayan Bakan Pekcan, 'Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum' dedi.

Bakan Pekcan, 'Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz' dedi.

Ruhsar PekcanCumhuriyetİngiltereİtalya


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