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Fortinet Güvenlik Zirvesi başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Fortinet Güvenlik Zirvesi 6 Kasım 2018’de Wyndham Grand Levent Otel’de gerçekleşecek. Zirveye katılan güvenlik konusunda uzman pek çok yerli ve yabancı konuşmacı “Siber Güvenliğin Geleceğini” değerlendirecek.

Teknoloji / 01 Kasım 2018 Perşembe 16:05
Fortinet Güvenlik Zirvesi başlıyor

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet® sınırların ortadan kalktığı ve her şeyin veri etrafında anlam kazandığı "dijital dönüşüm" çağında, nesnelerin interneti (IoT), 5G hazırlığı, yapay zeka kullanımı gibi trendler geliştikçe artan siber tehditlerin kapsamı ve çeşitliliği konusunda farkındalık yaratırken siber güvenliğin geleceğine de ışık tutmak amacıyla bu yıl da Fortinet Güvenlik Zirvesi’ni düzenliyor.

Etkinlik, Fortinet’in Uluslararası Gelişen Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Sarno’nun Fortinet’in siber güvenlik sektörünün geleceğine ilişkin yaklaşımlarını anlatacağı sunumla başlayacak. Fortinet Türkiye, PUB, CIS Bölge Başkanı Derya Aksoy ve Fortinet Türkiye/CIS Ülke Müdürü Serdar Yalçın ise Türkiye’de Fortinet’in yakaladığı başarılar ve siber güvenlik alanındaki öncülüğüne dair ayrıntıları paylaşacak.

Yakın geleceğin yol haritası uygulamalı demolarla anlatılacak

Etkinlik ile ilgili görüş bildiren Fortinet Türkiye Genel Müdürü Serdar Yalçın “2018 yılının ikinci çeyreğine ait Fortinet Küresel Tehdit Görünümü Raporu’na göre firmaların yüzde 96’sı en az bir kez ciddi bir siber saldırıya maruz kalıyor. Siber saldırganlar araç ve yöntemlerini daha da otomatikleştirerek, bilinen güvenlik açıklarının yeni türevlerini yaratıyor. Şirketlerin hız ve ölçek sorunlarını çözmek için otomatik ve entegre savunma yöntemlerinden faydalanması, üstün performans gösteren davranış temelli tespit sistemlerini kullanması ve güvenlik açıklarını kapamaya yönelik çabalara ağırlık vermek için yapay zekaya dayalı tehdit istihbarat yaklaşımlarını hayata geçirmesi önem arz ediyor. Kurumlara tüm bu konularda yol gösterici olabilmek için düzenlediğimiz etkinliğimizde görünürlüğün, yönetilebilirliğin, keşfedebilmenin, ortak ve hızlı harekete geçebilmenin siber güvenlikteki önemini, uygulamalı demolar ve yakın geleceğin yol haritası ile aktarmaya çalışacağız. Tüm paydaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz.” dedi

Fortinet’in e-ticaretten perakendeye, enerjiden lojistiğe ve finans sektörüne uzanan pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren lider müşterilerinin de sunumlar yapacağı etkinlik, Kaan Sekban Stand up Show ile sona erecek.

Etkinliğin ana başlıkları şöyle:

Güvenli SD-WAN teknolojisi,

IoT ve ağa giriş güvenliği,

Yapay zekanın web uygulama güvenliğine sofistike katkısı,

Endüstriyel sistemlerin güvenliği,

Bulut güvenlik çözümleri,

Tehdit avlama senaryoları,

Müşteri başarı hikayeleri

FarkındalıkKüresel TehditUluslararasıYol HaritasıSiber Güvenlik


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