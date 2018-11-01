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Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Siyaset / 01 Kasım 2018 Perşembe 18:17
Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Görüşme vesilesiyle, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa diledi.

CumhurbaşkanıİdlibDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


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