Cihangir İslam'dan skandal sözler

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında AK Partilileri hedef aldı.



'GİDECEKSİNİZ'



Cihangir İslam konuşmasında, 'Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz!' ifadelerini kullandı.



'14 YILDIR SANDIĞA GÖMDÜLER SİZİ'



Cihangir İslam'a AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'tan cevap geldi: 'Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!'







'15 TEMMUZ'DA İKİ BATILIN ÇATIŞMASINI SEYRETTİK'



Kendisine yönelik ifadelere cevap vermek üzere tekrar söz alan Cihangir İslam şöyle konuştu: 'Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.



'BUNLAR MAKYEVELİST'



Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.







'SİYASETEN NANKÖRSÜNÜZ'



Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadim kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör.

15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.



'SIRA ÖBÜR CEMAATLERDE Mİ'



Bakın, 'liberal', 'komünist', 'milliyetçi', 'Türkçü', 'irticacı' diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir? Alparslan Kuytul'u niye içeri attınız? Sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi?







'ZALİMSİNİZ'



KHK'yle sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz. Anayasa'yı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz; sizden beklenir, şaşırmıyoruz. Müsle var ya, müsle, müsle sizin işiniz; hainler mezarlığı sizin icadınız; müsadere de sizin sanatınız. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız.



Bunları şunun için yapıyorsunuz: 'O, ne derse o.' diyorsunuz, bundan vazgeçin. Benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.'