Bu haber ders niteliğinde!

Kaza, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkte bir otomobilin kamyonun önünde metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kamyon şoförü kör noktaya gelen aracı sürüklerken, çevredeki araçların kornoları ve el işaretleriyle duran kamyon şoförü aşağı inince büyük şok yaşadı. Şoför ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaynak : İHA

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