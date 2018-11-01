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Brexit Bakanı: 'Kritik tarih 21 Kasım'

İngiltere Brexit’ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili müzakerelerde 21 Kasım’da bir anlaşmaya varmayı “umduğunu” söyledi.

Dünya / 01 Kasım 2018 Perşembe 11:38
Brexit Bakanı: 'Kritik tarih 21 Kasım'

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması süreci “Brexit” bilmecesi yakın zamanda çözülebilir. Brexit’ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, Brexit Komisyonundaki milletvekillerine mektup göndererek süreçle ilgili görüşlerini sundu. Raab yazdığı mektupta, “Anlaşmanın kesinleştiğini komiteye duyurmaktan mutluluk duyacağım, şimdilik 21 Kasım tarihinin uygun olabileceğini umuyorum” dedi.

Mektupta, “Farklılıklarımıza rağmen, konu üzerinde anlaşmaya uzak değiliz” ifadesini kullanan Raab, anlaşmada büyük mesafe kat edildiğini söyledi.

Bakan Raab’ın açıklamalarını, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt mecliste yaptığı konuşmada dile getirerek, “İlerleme kaydettik, şu anki durumumuz cesaretlendiricidir” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Kasım ayını teyit etmedi

Başbakan Theresa May’in Sözcüsü ise 21 Kasım tarihini teyit etmedi. Sözcü, “En kısa sürede bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” demekle yetindi. Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen Fransa ve İrlanda Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian ile Simon Coveney, müzakerelerin “gerçekleşmeye yakın" olduğunu söyledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, “Kasım ayında bir anlaşmaya varılırsa, müzakere ekibi gelecek haftaya hazırlıklı olmalı” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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